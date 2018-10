Julien Clerc a payé "cher" pour faire changer le prénom de sa fille !

Julien Clerc est un fier papa et, d'ailleurs, sa fille Vanille suit ses traces puisqu'elle travaille aussi dans le monde de la musique. La jeune femme, née en 1988 de la romance passée entre son père et Virginie Eiffel-Couperie, est auteur-compositeur interprète. Il a longuement parlé d'elle...

"Je suis angoissé car elle aura beau faire, elle sera vue comme 'la fille de' et elle devra passer au-dessus de ça. (...) Elle est déterminée, elle sait précisément ce qu'elle veut faire (...) mais elle n'aurait pas pu faire The Voice, elle n'a pas la voix pour ça ! Elle, elle est allée se faire produire par un Brésilien", a-t-il notamment confié à Télé Loisirs. Julien Clerc est aussi le papa d'Angèle (44 ans) et Jeanne Herry (40 ans), qu'il a élevées avec Miou-Miou, de Barnabé (21 ans) dont la mère est son ex-épouse Virginie Coupérie-Eiffel, ainsi que de Léonard, 10 ans, issu de son mariage actuel avec Hélène Grémillon.

Le chanteur, qui fête ses 71 ans ce 4 octobre 2018, a aussi révélé une anecdote inattendue concernant le prénom de sa fille Vanille. "Ils me l'ont refusé à la mairie. (...) Du coup j'ai cédé : elle s'est appelée Elisa-Vanille. Plus tard, j'ai payé pour qu'elle obtienne que son état civil change et qu'elle ne garde plus que Vanille, car je savais qu'elle voulait ce prénom pour sa carrière artistique. Ça m'a coûté cher car il a fallu faire intervenir les avocats !", a-t-il confié.

Thomas Montet