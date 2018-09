Julien Clerc : Les mots rares de son ex-femme Virginie Coupérie-Eiffel

Julien Clerc est très fier de sa grande famille recomposée. Avec son épouse Hélène Grémillon, il élève le petit Léonard (10 ans). Avec sa précédente épouse, Virginie Coupérie-Eiffel, le chanteur a eu Vanille (30 ans) et Barnabé (21 ans). Et bien sûr il y a Miou-Miou, qu'il voit souvent, dont il a adopté la fille aînée, Angèle Herry (44 ans), et avec qui il a eu Jeanne (40 ans). Dans le documentaire intitulé Nos années Julien Clerc, Georges-Marc Bénamou a interrogé de nombreux proches de l'artiste, à commencer par sa discrète épouse... Mais également Virginie dont il a été le mari de 1985 à 2002.

Le magazine Gala dévoile les premières confidences de chacun dans son numéro en kiosques ce 19 septembre 2018. Virginie Coupérie-Eiffel raconte qu'il était un mari fidèle et un père très présent. Elle évoque aussi ce qu'il reste de leur grande histoire : "C'est toujours quelqu'un qui est très important pour moi, qui est toujours dans ma vie, qui est le père de mes enfants. C'est quelqu'un que je pourrais appeler si j'avais un gros problème. Je n'hésiterai pas une seconde. Il a été là, et il sera toujours là pour moi. C'est aussi simple que ça. Après, la vie a fait que... après plus de vingt, on aurait pu rester ensemble, on n'est pas restés ensemble..."

La qualité d'un homme

Le 4 octobre 2017, Julien Clerc a célébré son 70e anniversaire avec ses enfants et leurs mères. Une idée d'Hélène Grémillon qui l'a beaucoup touché comme il le confiait alors au Parisien : "Avec Miou-Miou, on se revoit toujours avec bonheur. Elle était présente à mon dîner d'anniversaire des 70 ans. Il y avait les filles et leurs mamans, Miou-Miou et Virginie. Je suis très reconnaissant à Hélène, ma femme, d'avoir permis cela." Et Virginie Coupérie-Eiffel, cavalière et organisatrice du Paris Eiffel Jumping, l'a été également. Le chanteur ajoutait à propos de ces retrouvailles, dans Paris Match : "C'était un beau symbole. Mon ex-épouse Virginie m'a envoyé un SMS le lendemain : 'Ce n'est pas rien de réunir toutes ses femmes, ça prouve la qualité de l'homme.' Ça veut peut-être dire que je n'ai pas trop mal réussi mon parcours."

Au côté d'Hélène Grémillon, romancière, Julien Clerc vit une seconde jeunesse. Comme le rapporte Gala, il confie dans ce documentaire que diffusera France 3 le 28 septembre à 20h55 : "C'est une rencontre fondamentale. Dieu que j'aimais les femmes qui m'ont accompagné, mais là je ne pense pas avoir été en osmose comme ça avec quelqu'un, comme elle. C'est un peu miraculeux... De rencontrer à mon âge une personne qui me correspond aussi bien à tous point de vue, et qui est une personne jeune et belle. Donc, c'est de la chance, beaucoup, beaucoup de chance." Et quand on pose la question de l'âge à Hélène, elle la balaye très simplement : "Toutes ces qualités ont fait qu'elles ont anéanti et qu'elles continuent d'anéantir la différence d'âge."

Gala, en kiosques le 19 septembre 2018.