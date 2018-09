Julien Clerc : Pour son épouse Hélène Grémillon, il anéantit la différence d'âge

Depuis leur rencontre en 2003, Hélène Grémillon et Julien Clerc sont devenus les parents d'un petit Léonard, 10 ans. Le nouveau coach de The Voice et la romancière se sont mariés en décembre 2012. Pour la première fois, elle accepte de raconter cette formidable histoire d'amour dans un documentaire intitulé Nos années Julien Clerc que diffusera France 3 le 28 septembre 2018 à 20h50. En kiosques ce mercredi 19 septembre, le magazine Gala publie les premières confidences que le couple a faites devant la caméra de Georges-Marc Benamou. Hélène Grémillon revient par exemple sur leur rencontre et leur différence d'âge.

À l'époque, elle n'a pas encore publié son premier roman, le multirécompensé Le Confident (Plon, en 2010). Hélène Grémillon s'occupe des invités sur l'émission culturelle Rive droite/Rive gauche de Thierry Ardisson sur Paris Première. En ce mois de mai 2003, Julien Clerc est invité. En coulisses, Hélène "sort de sa réserve naturelle et lui propose des textes et des chansons", écrit Gala. Le chanteur lui propose d'en discuter autour d'un verre...

C'était très doux, très naturel

"Je n'avais jamais fait ça, moi, aller prendre un verre avec un artiste, raconte Hélène Grémillon. En tout cas, je n'en ai jamais eu envie. Tout à coup, la conversation vous emporte, les sujets abordés vous enthousiasment, vous inspirent. Un moment de détente parfaite et de grande liberté. Une force de tranquillité et un état de bienveillance qui émanaient de lui. C'était très doux, très naturel."

Julien Clerc tombe follement amoureux. "C'est un peu miraculeux", avoue-t-il. D'autant qu'il a déjà vécu de magnifiques histoires et fondé des familles avec Miou-Miou, mère de ses filles Angèle Herry (44 ans) et Jeanne Herry (40 ans), puis Virginie Coupérie-Eiffel, maman de Vanille (30 ans) et Barnabé (21 ans). Dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, Julien confiait son trac à l'idée de parler à ses enfants de cette nouvelle rencontre : "À l'idée d'annoncer cette relation à mes enfants, c'était un drame. Parce que leur faire de la peine alors que j'avais déjà fait vivre ça aux aînés... c'était un drame pour moi. Mais, le résultat de tout ça, c'est que j'aurai réussi à peu près un truc dans ma vie, c'est cette famille recomposée", expliquait-il en janvier 2017.

La différence d'âge a de toute évidence été un sujet : Hélène a 41 ans, lui bientôt 71. Un sujet vite "anéanti", comme le confie aujourd'hui l'écrivaine : "Il a un côté colosse au sens beau du terme, c'est-à-dire puissant fort et tranquille. Il avance, il avance, il avance. Il fait les choses. Il crée. Il ne se complique pas davantage. Il est intuitif, spontané et toutes ces qualités ont fait qu'elles ont anéanti et continuent d'anéantir la différence d'âge. Et je nous souhaite le plus longtemps possible que cette vie-là nous permette de ne pas la voir."

Retrouvez l'intégralité de cette belle interview dans Gala, en kiosques ce 19 septembre 2018.