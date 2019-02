Julien Clerc et Miou-Miou : Leur fille Angèle a épousé sa compagne

Le 9 février 2019 était une belle journée pour Julien Clerc. Quelques heures avant la diffusion du premier prime de la saison 8 de The Voice – dans laquelle il occupe pour la toute première fois la place de coach en remplacement de Florent Pagny – le célèbre chanteur français de 71 ans a vécu un grand moment. France dimanche annonce dans son édition du 15 février que sa fille Angèle Herry-Leclerc s'est mariée. La scénariste et réalisatrice de 44 ans a épousé sa compagne dont l'identité n'est pas indiquée, pas plus que son âge. Sur la photo publiée par l'hebdomadaire, prise devant la mairie, Julien Clerc apparaît très heureux, un large sourire aux lèvres.

Ce mariage est un nouveau bonheur pour Angèle Herry-Leclerc, qui vient s'ajouter à celui concrétisé en 2015. Cette année-là, elle avait adopté une petite fille. Une grande nouvelle que Julien Clerc avait lui-même annoncée. En se confiant aux lectrices de La Dernière Heure, l'interprète de Femmes je vous aime avait déclaré : "Ma fille aînée a adopté récemment une petite fille."

Angèle Herry-Leclerc n'est pas la fille biologique de Julien Clerc. Le chanteur l'a adoptée en 1992 sur sa demande. À sa majorité, soit dix ans après le suicide de son père Patrick Dewaere, la réalisatrice avait émis le souhait d'être adoptée par Julien Clerc dont elle est toujours restée très proche, même après la séparation de sa mère, l'actrice Miou-Miou, et du chanteur. C'était en 1981. De leur histoire d'amour est également née Jeanne Herry, 40 ans et réalisatrice de Pupille sorti en 2018.



Marié de 1985 à 2002 à Virginie Coupérie-Eiffel, cavalière française et compagne de Charles Berling, Julien Clerc est également le papa de Vanille, chanteuse née en mars 1988, et de Barnabé, né en février 1997. Le coach de The Voice est marié depuis décembre 2012 à l'écrivain Hélène Grémillon, qui lui a donné son cinquième enfant, Léonard (le 22 avril 2008).