Julien Cohen (Affaire conclue) et ses lunettes : sa femme "pas du tout fan" !

Le 6 juin prochain, Julien Cohen, célèbre acheteur de l'émission Affaire conclue (France 2), sortira son premier livre intitulé La vie est un jeu (éditions Robert Laffont). À cette occasion, il multiplie les interviews. À Gala, il vient d'ailleurs de faire une croustillante confidence.

Beau sourire, teint hâlé... Julien Cohen séduit les ménagères, mais ce que l'on retient de lui, c'est surtout ses lunettes bleu céleste ! Un accessoire coloré que peu oseraient porter et qui est devenu sa marque de fabrique. Et c'est justement de ça que celui qui est myope depuis ses 6 ans a parlé à nos confrères, révélant pourquoi il tenait tant à cette paire flashy. "Je me dis que je dois trouver un truc qui me différencie, un signe distinctif, afin que les marchands me repèrent, parmi tous leurs clients professionnels, et se souviennent de moi. Je pense à mes lunettes de vue que je porte quotidiennement", révèle-t-il.

Son choix s'est donc porté sur une paire bleue et une autre jaune. Des options qui, malheureusement, n'ont guère plu au départ à sa femme Karine. "Elle n'était pas fan du tout ! Elle m'a dit 'mais t'es complètement allumé de mettre des lunettes pareilles !'. Et puis petit à petit, elle s'est habituée et depuis, elle sait que ça fait partie du personnage", raconte l'acheteur.