Julien Tanti (Les Marseillais) bientôt papa : Son ex Jessica Thivenin "choquée"

Mercredi 25 octobre 2017, Manon Marsault et Julien tanti, deux candidats des Marseillais VS le reste du monde (W9), annonçaient par le biais de leur compte Instagram qu'ils allaient devenir parents. Une nouvelle qui a beaucoup surpris !

Jessica Thivenin, l'ex de Julien aujourd'hui en couple avec Thibault Kuro, a par exemple commenté auprès de nos confrères de Télé-Loisirs.fr : "J'ai été choquée quand je l'ai appris ! Non mais imaginez : Julien Tanti papa, c'est improbable. Ça va être drôle. Je me languis de voir Julien papa ! (rires)." Et de poursuivre : "Je suis vraiment contente pour eux. Avec Manon, on a eu des hauts et des bas, mais ils se sont remis ensemble et le principal c'est qu'ils soient heureux. Je lui ai d'ailleurs envoyé un message pour la féliciter !"

En ce qui concerne ses propres projets familiaux avec son Thibault, Jessica Thivenin a ajouté : "On parle souvent de bébés, de mariage, tout ça. Je me vois faire ma vie avec Thibault. Mais, on ne fera pas un bébé demain !"

Mercredi dernier, Manon Marsault avait indiqué en légende d'une photo de son ventre légèrement arrondi : "Nous pensions attendre encore un peu pour vous en parler mais nous avons envie de partager avec vous notre bonheur. C'est avec joie et le coeur rempli d'amour que nous nous préparons à devenir parents... un petit fraté va bientôt venir illuminer nos vies. #amour #petitoupetitefraté #marseillais #lesplusheureuxdumonde."