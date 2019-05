Juliette Armanet, jeune maman à la ligne retrouvée pour sa tâche de présidente

Sous un soleil printanier enfin de retour sur la capitale, le jury du Prix de la Brasserie Barbès, à Paris, s'est réuni pour couronner Fred Rister. On a pu noter la présence de la chanteuse Juliette Armanet, jeune maman à la ligne retrouvée.

Pour cette 2e édition, le rendez-vous était donné sur le patio de la Brasserie Barbès. Il y avait la chanteuse Juliette Armanet, présidente du jury, qui a pris la pose avec décontraction. La jeune femme de 35 ans affiche une ligne svelte, quelques mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant. Un bébé sur lequel elle reste encore très discrète même si l'on sait qu'elle n'avait jamais caché sa volonté d'avoir des enfants avec son amoureux...

Aux côtés de l'interprète du tube L'Amour en solitaire, on a aussi pu voir les autres membres du jury : Gaspard Augé, Thomas Baumgartner, Boris Bergman, Régina Demina, Sophie Hocini, Simon Johannin, Caroline de Maigret, Léonie Pernet, Kiddy Smile, Georgina Tacou et John Jefferson Selve.

Cette année, le Prix de la Brasserie Barbès 2019 a été décerné à Fred Rister pour son livre Faire danser les gens, les mémoires du musicien de l'ombre (Éditions Séguier, collection L'Indéfinie). Choisis pour leur thème, en lien avec la musique, leur audace et leur style, sept ouvrages étaient en compétition : Encore plus de bruit de Maud Berthomier, On ne vit qu'une heure de David Dufresne, Girls rock de Sophie Rosemont, La Mélodie sanctuaire d'Arnaud Gauthier, Le Géant – Bernard Estardy, itinéraire d'un génie du son, de Julie Estardy, ainsi que Sergent papa de Marc Citti.

Thomas Montet