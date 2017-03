Juliette Binoche a dit non à Spielberg : "J'ai préféré protéger mon enfant"

La Liste de Schindler (1993)

Comment imaginer que Juliette Binoche ait de nouveau dit non à Steven Spielberg lorsqu'il lui a proposé de tourner dans La Liste de Schindler (qui raflera pas moins de sept Oscars !). Et pourtant. Mais elle avait un argument imparable, elle était enceinte de sa fille Hana : "C'était un petit rôle ou je devais me faire violer, tabasser, et mourir à la fin."