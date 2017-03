Juliette Binoche, maman d'Hana : "J'ai une complicité naturelle avec ma fille"

Juliette Binoche a eu un fils, Raphaël (23 ans), avec le plongeur professionnel André Hallé et une fille, Hana (16 ans), avec l'acteur Benoît Magimel. Quand on lui demande si la relation mère-fille est plus compliquée que la relation de mère-fils, elle répond : "Non, je ne pense pas. J'ai une complicité naturelle avec ma fille, nous partageons le même humour. Hana a envie d'exercer le métier d'actrice. Ça nous permet de parler des spectacles, des concerts, des films, des pièces qu'on va voir ensemble. Elle ne se confiait pas beaucoup à un moment donné de son adolescence. Avoir des parents séparés est une épreuve pour un enfant. Mais aujourd'hui, il y a chez elle un désir de partager et de comprendre. Il me semble que j'ai toujours soutenu ce qu'elle voulait faire. Je ne pense pas l'avoir poussée à être actrice, c'est venu par elle-même. D'ailleurs, ça m'est égal, ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle aille vers sa voie, qu'elle reconnaisse pour quoi elle est faite ! De savoir, cela lui donne une force."

Sa fille a déjà suivi un stage d'arts à New York, comme le montre sa page Facebook. Sur le réseau social, on peut également apercevoir le visage de la ravissante Hana dont les traits ressemblent beaucoup à ceux de sa maman :