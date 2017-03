Juliette Binoche amoureuse : "Il vit à Los Angeles..."

Samedi 25 mars, Juliette Binoche s'est rendue sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8) afin de faire la promotion de son film Telle mère, telle fille (en salles le 29 mars). C'est peut-être parce que la comédienne de 53 ans est très discrète sur sa vie privée que Thierry Ardisson a tout fait pour en savoir plus sur ses amours. "Comment ça va question Roméo ?", a-t-il lancé à l'actrice oscarisée.

"Bah pas mal !", a-t-elle répondu en jouant le jeu. Et, à la surprise générale, Juliette Binoche a accepté d'en dire un peu plus : "Je suis avec une personne mais qui habite de l'autre côté du monde donc ce n'est pas très pratique. (...) Il vit à L.A [Los Angeles, NDLR]."

En avril dernier, sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel, la star du Patient anglais avait déclaré : "Je suis revenue avec quelqu'un d'antan et c'est carrément génial." On sait que l'actrice a eu de belles histoires d'amour avec André Hallé, père de son fils Raphaël (22 ans), et Benoît Magimel, père de sa fille Hannah (16 ans), mais aussi avec le réalisateur Leos Carax.

Sur le plateau de SLT, l'homme en noir qui s'est réconcilié avec Bruno Masure n'a pas réussi à en apprendre davantage sur l'identité du chéri de Juliette Binoche. Cette dernière a tout de même fait une autre confidence : par amour, elle serait prête à arrêter le cinéma.