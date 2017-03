SLT – Thierry Ardisson et Bruno Masure : Bisou et mise au point

"Bruno, soyons clairs, c'est comme Yassine Belattar [humoriste, NDLR] qui m'a pourri sur Facebook et sur Twitter. Il sera là ce soir pour me dire les choses en face et si tu penses que je suis une pétasse, ce qui est possible, tu viens me le dire en face, quand tu veux la semaine prochaine. Tu es le bienvenu. Moi je préfère regarder les gens en face", a déclaré Thierry Ardisson à Bruno Masure dans Salut les Terriens !, le 18 mars dernier. Et ce dernier a accepté l'invitation !

Arrivé sur le plateau en début d'émission, l'ex-présentateur de JT a, à la demande de Laurent Baffie, accepté de faire la bise à l'homme en noir. "J'ai hésité à répondre à cette aimable invitation parce que justement le côté embrassons-nous ça a un côté un petit peu hypocrite, un petit peu ridicule même si ça peut être sincère", a-t-il précisé ensuite.

Puis, avec humour, le journaliste de 69 ans a fait mine qu'il allait balancer le numéro de téléphone d'Ardisson ce qui aurait été de bonne guerre étant donné que l'animateur l'a fait – les quatre derniers chiffres ont tout de même été bipés – quelques semaines plus tôt.

En réalité, Si Bruno masure a accepté de se rendre dans SLT, c'est grâce à son ami Baffie. "Sincèrement, si je suis venu c'est pour adresser un formidable clin d'oeil à mon ami Baffie qui a servi de go between, de Casque bleu et je voulais juste dire que le PAF est un milieu où il y a beaucoup de planches pourries et que, sincèrement, non seulement c'est quelqu'un d'extrêmement drôle mais c'est vraiment une très belle personne. Humainement il a des qualités rares", a-t-il expliqué.

Les deux rivaux n'ont ensuite, quitte à décevoir les téléspectateurs, pas abordé leur clash. Thierry Ardisson préférant laisser Bruno Masure faire la promotion de son ouvrage Elysée Academy (Hugo Document).

Rappel des faits. Samedi 11 mars 2017, l'homme en noir avait balancé sur Bruno Masure : "Je recevais depuis déjà quelques mois des petits SMS avec : 'Pétasse, T'es une conne, Va te faire en****r...' Voilà, des petits trucs sympa. (....) Un jour, j'en ai eu marre de me faire agresser jour et nuit, donc j'ai demandé à un ami que j'ai dans la police à qui appartenait le numéro. Bruno Masure. Mon pauvre. Mon pauvre Bruno. Tu n'as que ça à foutre, mon gars ? Mais oui je suis une pét***e et je t'emm***e." Des propos qui avaient fait réagir le journaliste sur Twitter : "Mes messages à ce pauvre Ardis­son étaient tout sauf anonymes ! J'ai le plus profond mépris pour ce minable. Point barre. Bonne soirée."

Ce numéro de Salut les Terriens ! a été suivi par 1,13 million de téléspectateurs, soit 5,9% de l'ensemble du public.