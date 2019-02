Jussie Smollett agressé : Les suspects affirment avoir été payés par l'acteur

Cette fois, la police ne prend plus de pincettes dans l'affaire de l'agression supposée de l'acteur Jussie Smollett, survenue le 29 janvier dernier à Chicago. Après la garde à vue de deux suspects, relâchés sans inculpation, les autorités envisagent de s'en remettre à un grand jury avant de poursuivre plus loin l'enquête car des doutes subsistent sur la véracité des faits.

"Nous avons plusieurs informations qui ont besoin d'être corroborées et vérifiées avec l'acteur d'Empire avant de pouvoir répondre à la question concernant la saisie d'un grand jury. Après de nouveaux développements, nous avons contacté son avocat et demandé plus de temps pour l'interroger", a fait savoir au site TMZ, Anthony Guglielmi le porte-parole du Chicago Police Department.

Pour l'heure, l'acteur de 36 ans aurait refusé de déposer une plainte contre Abimbola Abel et Olabinjo Ola Osundair, deux frères nigérians ayant travaillé sur Empire et qu'il connaît bien, après leur arrestation à l'aéroport. Les deux hommes, chez qui plusieurs objets ont été saisi – comme des casquettes rouges identiques à celles des supporters de Trump portant le slogan Make America Great Again, une corde et une bouteille de Javel – ont été relâchés sans inculpation. Jussie Smollett est soupçonné de les avoir payés 3 500 dollars pour une fausse agression – ce qu'ils auraient confié à la police selon CBS Chicago et ABC – alors qu'il aurait été menacé de renvoi d'Empire...

Selon des sources proches de l'enquête, un grand jury devrait être saisi la semaine prochaine. Cette instance judiciaire, composée d'au moins 16 membres, est parfois réclamée dans le cas d'un crime fédéral. Elle juge les pièces à convictions, les témoignages et les avancées de l'enquête avant de décider de la mise en examen d'un ou plusieurs suspects.

Thomas Montet