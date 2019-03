Jussie Smollett et sa fausse agression : la justice abandonne l'affaire !

Le site TMZ relate que Jussie Smollett (36 ans) s'est présenté avec ses avocats à une audience au palais de justice de Chicago, ce mardi 26 mars 2019, et qu'on lui a notifié que toutes les charges retenues contre lui étaient abandonnées !

L'acteur, qui incarne le personnage de Jamal Lyon dans la série Empire, ne sera donc pas poursuivi puisque la procureur Kim Foxx a préféré tirer un trait sur les seize chefs d'accusation qui pesaient contre lui depuis sa mise en examen pour avoir supposément orchestré une fausse agression raciste et homophobe, fin janvier. La juge aurait estimé que l'acteur ne risquait au final qu'une faible sanction – même s'il encourait une peine de prison ferme – à savoir des travaux d'intérêt général et que, dans son dossier, il en aurait déjà fait dans le passé. Toutefois, TMZ affirme qu'aucune trace ne prouve cette affirmation... D'ailleurs, la police de Chicago serait "furieuse" et en voudrait à Kim Foxx.

Les avocats de Jussie Smollett se sont en revanche félicités de cette décision. "Aujourd'hui, toutes les charges pénales contre Jussie Smollett ont été abandonnées et effacées de son casier judiciaire s'agissant de cette plainte lamentable contre lui, ont-ils déclaré. Jussie a été attaqué par deux personnes qu'il n'a pas pu identifier le 29 janvier. C'est une victime qui a été vilipendée et amenée à comparaître en tant qu'auteur de l'attaque à cause de fausses accusations inappropriées, (...) ce qui a entraîné une certaine précipitation pour obtenir un jugement."

Jussie Smollett, qui devra toutefois s'asseoir sur 10 000 dollars de frais de justice, était soupçonné d'avoir payé 3 500 dollars aux frères nigérians Abimbola Abel et Olabinjo Ola Osundai pour orchestrer son agression. L'acteur aurait estimé ne pas gagner assez d'argent avec Empire et voulait davantage de notoriété. Si les deux frères, qui ont fait de la figuration sur la série et s'entraînaient parfois avec l'acteur, ont affirmé avoir été rémunérés pour cette mise en scène, un flou persistait sur le motif réel du versement, puisqu'il a été mis en avant que cette somme aurait été utilisée afin que les deux frères servent de coach à l'acteur...

Thomas Montet