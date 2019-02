Jussie Smollett libéré sous caution et déjà de retour sur le tournage d'Empire

Le 21 février 2019 a été une journée riche rebondissements dans l'affaire de l'agression supposée de Jussie Smollett. Tout a commencé aux premières heures de la journée, lorsque la police de Chicago a annoncé le placement en garde à vue de l'acteur américain de 36 ans. Celui qui incarne le personnage de Jamal Lyon dans la série Empire s'est rendu de lui-même à 5h du matin.

Tandis que le chef de la police de Chicago a déclaré en conférence de presse que Jussie Smollett avait bien monté de toutes pièces l'agression dont il a été victime le 29 janvier dernier, se jugeant sous-payé dans Empire et payant 3500 dollars les frères nigérians Abimbola Abel et Olabinjo Ola Osundair qu'il connaît, l'acteur est resté sur ses positions : il a bien été victime d'une agression raciste et homophobe et ne l'a aucunement commanditée. Face au juge, Jussie Smollett a révélé avoir un problème de drogue qu'il n'a jamais résolu, mais aucun avec l'alcool. C'est pourquoi il demandait depuis plusieurs années à Abimbola Abel de le fournir en ecstasy. Il n'a pas non plus de problèmes mentaux. Selon TMZ, qui suit l'affaire de très près, la star d'Empire aurait avoué ses problèmes de drogue pour tenter d'alléger sa possible condamnation. Il risque jusqu'à trois ans de prison.

Quelques heures après son placement en garde en vue, Jussie Smollett a été libéré sous caution. L'acteur a été sommé de remettre son passeport, pour s'assurer qu'il ne quitterait pas le territoire américain, et de payer tout de suite 10% du montant de sa caution fixée à 100 000 dollars, soit 10 000, pour sortir de garde à vue. Cette libération sous caution implique également que l'acteur américain a l'interdiction d'entrer en contact avec Abimbola Abel et Olabinjo Ola Osundair, ainsi qu'avec leurs proches.

L'élaboration du plan

L'enquête a révélé que Jussie Smollett avait envoyé un message à l'un des deux frères, quatre jours avant son agression : "Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous êtes dans le coin pour que l'on se parle face-à-face ?" Le 25 janvier, la rencontre s'est déroulée dans la voiture de l'acteur, non loin de l'appartement d'Abimbola Abel. Au cours de leur entrevue, l'acteur a demandé à être aspergé d'essence durant son agression et leur a fourni 100 dollars pour acheter le kit complet de l'agresseur dans un supermarché de Chicago (bonnets, masques de ski, gants...). Des achats réalisés le 28 janvier et filmés par la caméra de surveillance de la boutique, dont les images ont depuis été dévoilées.

Au cours d'un dernier rendez-vous organisé le 27 janvier, deux jours avant l'agression, pour d'ultimes repérages, il a finalement été convenu que les deux frères aspergeraient Jussie Smollett avec de l'eau de Javel et non de l'essence, l'acteur leur donnant les 3500 dollars en chèque. Les deux frères n'ont pas perdu de temps pour l'encaisser puisqu'il a été déposé en banque dès le lendemain.

Retour sur le tournage d'Empire

À peine sorti de garde à vue, Jussie Smollett s'est rendu sur le tournage d'Empire, où il était attendu pour tourner des scènes. Vu les circonstances, personne ne pensait que l'acteur viendrait et pourtant. TMZ rapporte que l'acteur est arrivé entouré de sa famille.

À fleur de peau, l'acteur a tenu à s'exprimer auprès de ses collègues de tournage, les suppliant de croire à son innocence. "Je suis désolé de vous avoir mis dans cette histoire, de n'avoir répondu à aucun appel. Je voulais vous dire que je suis désolé, vous me connaissez et vous savez que je ne ferais jamais ça à aucun de vous, vous êtes ma famille. Je jure devant dieu que je n'ai rien fait", a-t-il clamé. En larmes, Jussie Smollett a été invité par la production à se retirer pour retrouver ses moyens. Ce qu'il a fait, puis il est revenu tourner sa scène.

Pour l'heure, les producteurs de la série n'ont pas encore statué sur l'avenir de l'acteur dans Empire. 20th Century Fox Television et Fox Entertainment ont déclaré dans un communiqué : "Nous comprenons la gravité de cette affaire et nous respectons le processus légal. Nous évaluons la situation et nous sommes de réfléchir à nos options.