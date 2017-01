Justin Bieber abandonne encore un animal, malade et menacé d'euthanasie !

Justin Bieber n'a pas attendu bien longtemps avant de faire parler de lui, en ce début d'année. Le chanteur de 22 ans fait une nouvelle fois les gros titres de la presse, cette fois-ci non pas à cause de ses démêlés avec la justice mais pour la cruauté dont il fait preuve envers les animaux qu'ils s'entêtent à adopter.

Selon les informations du site américain TMZ, le Biebs vient encore une fois d'abandonner une de ses bêtes à poil. Alors qu'il s'est offert quelques jours de vacances sous le soleil en marge de son Purpose World Tour, la presse américaine rapporte qu'il s'est débarrassé de son dernier chien en date, un irrésistible chow-chow crème, d'à peine 7 mois, prénommé Todd.

L'irrésistible boule de poils était en sa possession depuis moins de six mois quand il a finalement réalisé qu'il n'avait pas assez de temps pour s'en occuper du fait de son emploi du temps surchargé. L'interprète de What Do You Mean a donc décidé de le larguer, comme il le fait avec chacune de ses nombreuses conquêtes. Heureusement, il a eu la présence d'esprit de le confier aux bons soins d'un de ses danseurs, un certain CJ Salvador.

La pauvre bête menacée d'euthanasie

L'histoire aurait pu en rester là, sauf que... Quand le danseur a emmené le chien chez le vétérinaire pour une visite de contrôle, il s'est rendu compte que celui-ci était gravement malade et qu'il avait besoin de se faire opérer d'urgence. Todd souffre de dysplasie, une malformation de la hanche qui, dans le pire de cas, peut conduire à la paralysie. Montant de l'intervention ? 8000 dollars, sans quoi le toutou était bon pour l'euthanasie !

Une facture impossible à régler pour le jeune homme, qui a heureusement pu compter sur la générosité de ses amis et des utilisateurs de GoFundMe, à qui il a demandé de se cotiser pour sauver le chien, plutôt que de lui offrir un cadeau d'anniversaire. En moins de vingt-deux heures, il a réussi à collecter la somme nécessaire, notamment grâce à trois donations séparées d'un certain... Jaden Smith !

Inutile de préciser que Justin Bieber n'a pas déboursé un seul centime pour venir en aide à son ancien toutou, comme il n'avait pas réagi non plus après avoir donné PAC, son hamster, à un fan lors d'un concert en Géorgie ou quand il s'est fait confisquer son petit singe Molly par les autorités allemandes. Espérons qu'en 2017, Justin Bieber finira par tirer enfin les leçons de ses erreurs passées.

Coline Chavaroche