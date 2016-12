Justin Bieber dans la tourmente : Vilaine chute et coup du sort

Rattrapé par son passé, Justin Bieber, qui a chuté lourdement lors d'un footing dans les hauteurs d'Hollywood, est dans de sales draps. Selon les informations du site TMZ, le chanteur canadien vient d'être condamné par la justice argentine dans la énième affaire qui l'oppose à un photographe, avec qui il s'est battu il y a près de trois ans.

À l'époque, l'interprète de What Do You Mean traversait une mauvaise passe et il avait multiplié les dérapages. À Buenos Aires, il s'en était pris à un paparazzo et avait ordonné à ses gardes du corps de lui tomber dessus. Son équipe était aussi repartie avec tout son argent et son matériel professionnel. Un passage à tabac en règle qui ne sera donc pas resté impuni !

La sentence est tombée : le jeune homme de 22 ans a été reconnu coupable. Le Biebs risque donc de filer tout droit en prison sans passer par la case départ, s'il pose un orteil sur le sol argentin. Là où le bât blesse, c'est que Justin Bieber y est justement attendu dans les mois à venir, dans le cadre de son Purpose World Tour. Autant dire que ça tombe plutôt mal.

Le site américain précise toutefois que l'équipe du chanteur a l'intention de faire appel. L'ex-compagnon de Selena Gomez prétend que l'affaire est montée de toutes pièces et que le juge en question agirait comme "un loup solitaire", bien décidé à lui donner du fil à retordre. Un "coup de pub" qui pourrait permettre au juge de faire décoller sa carrière, à moins que Justin ne parvienne à faire annuler la condamnation.

Sa principale défense est avant toute financière puisque, comme le rappelle un informateur du site américain, Justin est sur le point de lancer sa tournée sud-américaine, qui est l'un de ses plus gros marchés. "Le juge se tire une balle dans le pied parce que Justin pourrait rapporter un sacré paquet d'argent à son pays et booster l'économie", a justement fait remarquer un proche du chanteur. Reste à savoir si cet argument de taille fera mouche...

Coline Chavaroche