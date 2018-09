Justin Bieber : Avant le mariage, son beau geste d'amour...

Le grand jour approche pour Justin Bieber et Hailey Baldwin ! Leur mariage imminent, le couple prend ses dispositions administratives. De son côté, le chanteur a décidé de demander la nationalité américaine. Une belle preuve d'amour sa compagne.

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Justin Bieber s'est lancé dans des démarches pour devenir un citoyen américain. Il devra pour cela, prouver qu'il est en droit d'être aux États-Unis (Justin est le détenteur d'une green card lui permettant de vivre et travailler sur le sol américain), remplir un document pour demander la naturalisation et s'acquitter de la somme de 700 dollars (environ 600 euros), déposer ses empreintes digitales et faire l'objet d'une enquête du FBI sur ses antécédents et répondre à une série de questions sur l'histoire des États-Unis au cours d'une interview. Justin Bieber deviendra américain lors d'une cérémonie, au cours de laquelle il prêtera serment d'allégeance au pays.