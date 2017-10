Justin Bieber s'affiche avec sa nouvelle conquête, la bombe Paola Paulin

Selon le site du magazine Us Weekly, le chanteur canadien a rencontré la bombe mexicaine le 26 septembre dernier lors d'une journée à Los Angeles. Ce jour-là, le duo s'était rendu ensemble à la Hillsong Church, église dirigée par le gourou et mentor de la star de 24 ans, le pasteur Carl Lentz.

Mercredi 4 octobre, c'est encore sur le chemin de l'église que l'interprète de Purpose et sa conquête ont attiré l'attention des paparazzi. Accompagnés d'un ami, Justin Bieber et Paola Paulin ont été photographiés complices. Plus tard, c'est en tête à tête que les tourtereaux se sont retrouvés pour partager un dîner au Soho House, dans le quartier de West Hollywood. "Ils sont très épris l'un de l'autre. (...) Ils étaient adorables ensemble à l'église. Justin voulait que Paola rencontre le pasteur. (...) Lors du dîner, ils étaient collés l'un à l'autre sans se soucier de savoir qui pouvait les regarder. Ils ont quitté les lieux après ça", a révélé un informateur.

Le tabloïd The Sun a également confirmé la rencontre entre Carl Lentz et Paola Paulin (26 ans). "Carl est le mentor de Justin mais aussi son meilleur ami, une figure paternelle, un frère aîné, un conseiller et un gourou spirituel. Il ne prend aucune décision sans lui. (...) Carl veut aider Justin à reconstruire sa vie de façon solide", a-t-on ajouté.

Après avoir traversé une passe difficile et annulé plusieurs concerts afin de préserver sa santé mentale, l'ex de Selena Gomez semble se porter bien mieux. Il n'y a plus qu'à espérer que sa nouvelle idylle lui apporte l'équilibre dont il rêve...