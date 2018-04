Justin Bieber : Un homme étrangle une femme à Coachella, il le frappe au visage

Redevenu très discret depuis quelques mois, lui qui consacre désormais sa vie au Christ et qui semble s'être définitivement séparé de Selena Gomez (pour combien de temps encore ?), Justin Bieber refait parler de lui dans la colonne des faits divers. Cette fois, très noblement.

Selon TMZ, le chanteur de 24 ans a frappé un homme au visage avant "de le jeter contre un mur" lors d'une soirée organisée samedi 14 avril 2018 au Coachella Festival. L'interprète de Purpose venait s'interposer après que l'homme eut attrapé une femme par le cou, possiblement "une ex-petite amie", l'étranglant violemment sans vouloir lâcher prise.

D'après des témoins, Justin Bieber était entouré d'amis, dont son BFF du moment Patrick Schwarzenegger, lorsque la dispute a éclaté. L'homme en question a débarqué à la soirée, "a repéré la femme et est devenu fou, il semblait sous l'emprise de drogues, notent nos confrères. Le gars a soudainement attrapé la femme par la gorge et ne voulait pas la lâcher. Justin et ses amis ont commencé à hurler, l'exhortant de la laisser, il a refusé, Justin l'a frappé et l'a poussé contre un mur, permettant à la femme d'être relâchée."

Banni de la soirée, l'homme aurait ensuite tenté de poursuivre Justin Bieber... avant d'être lui-même appréhendé par les autorités. Appelée sur place, la police a effectivement procédé à son arrestation avant de l'embarquer au poste. Ouf, le pire a été évité...