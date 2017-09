Kad Merad a joué sa "Mélodie" à Venise

S'il joue les barons pour la télévision – la saison 2 est en tournage –, Kad Merad a choisi un univers bien différent pour le cinéma : celui de la musique ! Il joue un violoniste quelque peu taciturne dans La Mélodie, long métrage de Rachid Hami, présenté hors compétition à Venise le 2 septembre.



Une avant-première que la star française a assurée en compagnie de ses partenaires et notamment de la jeune révélation de cette oeuvre débordante de tendresse et d'espoir : Renely Alfred. Expert en comédies populaires, Kad Merad mise sur l'émotion, mais on sait que celui qui a remporté en 2007 le César pour Je vais bien ne t'en fais pas est également très à l'aise dans cet univers.

L'histoire : À bientôt 50 ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien où il enseigne le violon aux élèves de la classe de 6e de Farid. Ses méthodes d'enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant maladivement timide. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d'énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d'emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?

La Mélodie, en salles le 8 novembre