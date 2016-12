Kad Merad et la regrettée Valérie Benguigui : "Je vais avoir du mal à en parler"

Ce 26 décembre, TF1 diffuse la comédie Safari avec Kad Merad, réalisée par son ami Olivier Baroux. Au casting, on retrouve également Frédérique Bel, Lionel Abelanski et Valérie Benguigui. Cette dernière nous a quittés en 2013, succombant au cancer, après avoir décroché quelques mois plus tôt le César du meilleur second rôle pour Le Prénom. Pour l'émission 50 minutes inside diffusée en mars, le héros de Bienvenue chez les Ch'tis était revenu avec émotion sur sa belle complicité avec la comédienne regrettée.

Devant la présentatrice Sandrine Quétier, Kad Merad aborde, les yeux brillants, sa relation avec son amie Valérie Benguigui : "Je vais avoir du mal à en parler.... Dès que je parle de Valérie, je me sens envahi d'émotion. Je l'aimais beaucoup. On a été ensemble dans trois films et elle a été ma femme deux fois [dans Safari puis dans L'Italien, ndlr]. C'est quelqu'un qui m'a marqué. On a peu d'amies femmes. C'est toujours un peu ambigu... C'était une magnifique actrice, elle était belle, généreuse."

La star révèlera ensuite que Valérie Benguigui devait jouer dans le film qu'il a réalisé, Marseille : "Quand on l'a écrit, elle était encore parmi nous. On était en train d'écrire le rôle de la femme de Patrick [Bosso] qu'on avait appelé Valérie car je voulais qu'elle ait le rôle. Je voulais que ce soit elle... Et puis elle est partie très vite. Evidemment ce fut le choc, à peine 40 ans... C'était la femme que j'adorais au cinéma. Elle me manque beaucoup. Je pense que j'aurais pu faire, avec elle, pleins de films où elle aurait été ma femme. Ça matchait entre nous."