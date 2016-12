Kanye West : Nouvelle tête multicolore pour un ciné en solo

Yeezus n'est vraiment pas d'humeur à faire la fête en cette fin d'année 2016. Interné en psychiatrie au moment de Thanksgiving pour soigner une grave dépression couplée à une énorme fatigue et une paranoïa, Kanye West n'a toujours pas retrouvé la forme.

Si le chanteur, producteur et créateur de mode de 39 ans était apparu particulièrement souriant lors de son récent voyage à New York, où il avait créé la polémique en rencontrant par surprise le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump, à son QG de la Trump Tower, aucun enthousiasme pour son retour à Los Angeles.

Kanye West s'est rendu seul au cinéma ce lundi 26 décembre, sans sa femme Kim Kardashian. Photographié à la sortie du complexe ArcLight, l'artiste s'est affiché avec le visage fermé. Habillé d'un pantalon camouflage et d'un manteau de sa troisième collection Yeezus, pièce vendue plus de 1200 dollars, Kanye West arborait une nouvelle couleur de cheveux. Passé au blond à sa sortie de l'hôpital, le célèbre rappeur a, cette fois-ci, dévié vers le rose.

Cette nouvelle sortie au cinéma en solo intervient quelques jours après qu'une rumeur a avancé qu'il aurait été banni du grand réveillon de Noël organisé par Kris Jenner par sa propre femme. Selon une source, qui s'était confiée au Sun, Kanye aurait passé la soirée au cinéma. "Elle a refusé de le laisser venir à la fête annuelle du réveillon de Noël alors qu'ils s'y sont toujours rendus en couple. Il est allé voir un film avec des amis pendant qu'elle faisait la fête avec ses soeurs", avait rapporté la source du tabloïd anglais, ce que le porte-parole de Kim Kardashian s'était empressé de démentir.

La veille, le couple était apparu peu souriant et peu communicatif alors qu'il avait emmené sa fille North, 3 ans, voir un ballet à Los Angeles, Casse-noisette, joué à l'Arts Center. "Ils se sont à peine parlé", avait confié un témoin au Sun. "Les tensions étaient palpables. Aucun des deux n'était de bonne humeur", avait-il ajouté.

Si Kim Kardashian et Kanye West, parents de North, 3 ans, et Saint, 1 an, traversent une période délicate, les jeunes mariés seraient bien décidés à sauver leur mariage. Engagés dans une thérapie, ils consulteraient séparément. "Kim s'occupe du traumatisme du braquage [dont elle a été victime à Paris dans la nuit du 2 au 3 octobre, NDLR]. Kanye reçoit de l'aide pour sa dépression et apprend comment mieux gérer le stress", avait indiqué un proche du couple à People.