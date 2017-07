Karin Viard : En vacances aux Baléares, elle pose avec "son clone de toujours"

Si Karin Viard a développé des liens si forts avec sa grande soeur, c'est notamment parce qu'elles ont traversé des épreuves délicates ensemble : lorsque Karin Viard avait 4 ans, ses parents divorcèrent et elle fut envoyée avec sa soeur chez leurs grands-parents près de Rouen, qui les élevèrent.

"Nadège a presque huit ans de plus que moi. J'ai avec elle un rapport affectif exceptionnel. Nous n'avons aucun ami commun, nous n'avons pas le même style de vie et nous ne partageons pas grand-chose. Mais je sais qu'elle est là. Et grâce à elle, je ne me sens jamais seule. C'est fort", confiait l'actrice à ELLE en 2014.