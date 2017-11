Karin Viard "violentée sexuellement 3 fois par semaine" : elle sort du silence

Invitée de Laurent Delahousse dans le 20h30 du journal télévisé de France 2, elle qui sera mercredi 8 novembre à l'affiche de Jalouse, Karin Viard s'est confiée sur ses modèles féminins et sa carrière. Face à Louane, également conviée en plateau pour parler de sa consoeur dans La Famille Bélier, elle a raconté ses débuts à Paris, arrivant de province.

Féministe convaincue, Karin Viard a fait allusion aux combats que menaient diverses personnalités féminines. "T'as 17 ans, t'as pas à subir ça, t'en as 50, tu n'as pas à subir cela non plus", a clamé la comédienne en évoquant à sa propre expérience. Elle n'avait pas encore brisé le silence depuis l'affaire Weinstein et la libération de la parole qui a suivi – notamment dans le milieu du cinéma. "J'ai passé 6 mois à me faire harceler, violenter sexuellement trois fois par semaine, mais je pensais que c'était normal", déplore la star aujourd'hui âgée de 51 ans.

"Tu es une femme, tu sais ce que ça veut dire. Que tu aies été agressée ou pas. Mais c'est très compliqué, c'est très ancré, c'est l'idée que quand tu te fais siffler tu fais : 'Ah c'est sympa merci', cela serait valable si l'inverse l'était aussi. Si tu vois un type et tu lui dis : 'Tu as un super beau cul' ça pour­rait marcher [...] mais c'est toujours du même côté en fait", regrette l'intéressée, heureuse de voir que la donne est enfin en train d'être bousculée.