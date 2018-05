Karine Ferri enceinte et radieuse : Elle donne une leçon de style !

Dans quelques mois, Karine Ferri donnera naissance à son deuxième enfant, fruit de sa belle histoire d'amour avec le footballeur Yoann Gourcuff. En attendant cet heureux événement, la présentatrice de TF1 profite pleinement de sa grossesse. La mère du petit Maël (2 ans) l'a encore prouvé sur les réseaux sociaux !

Ce jeudi 24 mai 2018, Karine Ferri a partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram. On la retrouve plus stylée que jamais dans une longue robe bicolore et imprimée. Signée de la marque Seraphine Maternity, sa tenue soulignait bien son joli ventre rond. La jeune maman avait complété ce look estival avec une paire de lunettes et une superbe capeline. C'était LA tenue parfaite pour une journée de repos bien méritée, comme elle l'a annoncé en légende.