Karine Le Marchand en deuil : Comment elle trouve du réconfort...

En cette fin de saison, Karine Le Marchand a de quoi se réjouir. Le tournage de L'Amour est dans le pré est bouclé et l'émission prête à être diffusée sur M6, la chaîne sur laquelle l'animatrice est devenue irremplaçable et emblématique. En plus de la télé, Karine Le Marchand fait toujours partie de la joyeuse bande de Laurent Ruquier sur RTL dans l'émission Les Grosses têtes.

Pourtant, dans sa vie privée, la meilleure amie de Stéphane Plaza a récemment vécu un coup dur. En effet, le 15 juin 2018, elle perdait une amie fidèle : son chat Happy, décédée en "tombant du balcon", annonçait-elle au micro d'RTL. "C'était un chartreux. Elle a eu une commotion cérébrale, elle est morte, toute seule, en pleurant, la nuit..."

Près d'un mois après ce tragique accident, la maman d'Alya, 15 ans, a décidé de réconforter sa petite famille en accueillant un nouveau compagnon à quatre pattes pour la rentrée prochaine. C'est sur Instagram qu'elle a partagé la bonne nouvelle à travers une série de photos adorables du chaton : "Oréo, 1 mois et demi...on l'attend avec impatience...on ne remplacera pas notre Happy, mais vivre sans notre chat c'était trop triste, la maison était trop vide #douceur #bouled'amour #vivementlarentrée #scottishshorthair", a-t-elle écrit.

Très vite, les internautes ont témoigné toute leur affection pour cette petite boule de poils : "Adorable", "Qu'il est beau", "Il est à croquer", "Oh Triste nouvelle pour Happy", "Quel regard, j'adore".