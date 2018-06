Karine Le Marchand excedée : Elle met les choses au clair !

Karine Le Marchand n'en peut plus de voir sa vie scrutée à la loupe et elle a tenu à le faire savoir. Après que la presse a relayé qu'elle avait eu un échange punchy sur Instagram avec son complice JoeyStarr, l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) a crié sa colère sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.

"La presse people interprète désormais chaque like, chaque mot, chaque post que je fais. Y compris ceux qui sont humoristiques. J'ai envie de liker un post sans qu'on me voie mariée à son auteur. Ou séparée de lui parce que je ne l'ai pas liké. J'ai envie de répondre à des gens sur Instagram sans qu'on y voie une conférence de presse. Merci à cette 'presse' qui n'en a que le nom de me laisser vivre ce que j'ai à vivre, de cesser d'inventer ma vie, et de vous passer de vos commentaires tordus et ridicules", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Et d'ajouter que si elle avait quelque chose à dire à quelqu'un, elle était capable de l'appeler elle-même directement. "Ne faites pas de moi ce que je ne suis pas, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je suis traquée par des paparazzi qui veulent faire de moi une femme abattue. C'est faux. Je vais bien, je travaille et je souris. Je ne suis en guerre contre personne sauf contre vous", a-t-elle conclu son post.