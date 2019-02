Karine Le Marchand pas sincère avec les agriculteurs de ADP ? Sa belle réponse

Karine Le Marchand n'a pas tardé à répondre aux critiques d'Olivier Delacroix. C'est sur Instagram que l'animatrice de M6 de 50 ans a répliqué d'une bien belle façon.

De nombreux agriculteurs de L'amour est dans le pré sont actuellement à Paris pour le Salon de l'agriculture. La présentatrice en a donc profité pour passer un moment avec eux comme elle l'a dévoilé sur le réseau social. Dans une vidéo, on l'entend dire à ses protégés : "Il paraît qu'on vous prend pour des cons depuis quatorze ans et vous ne vous en rendez pas compte."

Les agriculteurs ont ensuite pris la défense de Karine Le Marchand. "On a un cerveau, on a l'intelligence, on a notre histoire, celle d'avant, celle d'après. Mais notre histoire, vous êtes dedans. Vous êtes avec nous, tous les jours, on pense à vous. Ça continue et je peux vous dire que ça continuera", explique Pierre de la saison 7. Et son épouse Frédérique de préciser que de vraies amitiés se sont créées grâce au programme de dating.

"La meilleure réponse... je vous aime", a écrit Karine Le Marchand en légende de sa publication. Et ce mercredi 27 février 2019, Pierre a une fois de plus pris la parole pour dire tout le bien qu'il pense de l'animatrice : "L'amour triomphe toujours de l'adversité... l'amour fait vibrer, l'amour sublime le coeur et l'âme. On a mis notre âme entre ses mains, elle a mis l'amour dans notre coeur, pacte sans artifices, pacte sans fioritures, une histoire humaine, une histoire d'amitié. On t'aime pour le meilleur et pour le meilleur et pour toujours."