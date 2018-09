Karine Le Marchand, traitée de "pauvre cloche" par Booba : Un échange musclé

Karine Le Marchand aurait mieux fait de continuer à partager des publications en lien avec son émission à succès L'Amour est dans le pré... Voulant plaisanter, la star de M6 a moqué Booba et Kaaris, après leur bagarre à l'aéroport d'Orly en juillet dernier, les comparant à deux chatons se chamaillant. L'autoproclamé Duc de Boulogne n'a pas aimé !

Répondant à la story de l'animatrice, Booba a écrit : "Dis ça à ton ex le crackers qui a 14 condamnations pour violences sur femmes et animaux, pauvre cloche." Un clash plutôt soft en regard de ce qu'il est capable de balancer comme punchlines dans ses titres... Karine Le Marchand, visiblement vexée d'avoir été publiquement humiliée, a répondu au rappeur : "Ce n'est que de l'humour, franchement cher monsieur, je ne suis pas dans vos histoires et il me semble que je ne vous manque pas de respect... Si vous me suivez mes stories, vous verriez que je n'attaque personne. Donc pauvre cloche, je ne l'accepte pas et je pense que vous devriez reconsidérer vos propos", a-t-elle écrit.

Booba, qui a fini par sortir de prison après vingt jours et dont le procès doit s'ouvrir jeudi 6 septembre au tribunal correctionnel de Créteil, a enfoncé le clou en publiant le message privé de Karine Le Marchand et sa réponse : "J'ai qu'ça à foutre de suivre tes stories, j'prends pas de crack moi #welcometothesal", a-t-il lâché.

Thomas Montet