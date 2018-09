L'amour est dans le pré 2018 : Oreillettes, ordre... Coulisses des speed-dating

Les aventures des agriculteurs en quête d'amour se poursuivent ce lundi 3 septembre 2018 dans L'amour est dans le pré (M6). Les téléspectateurs pourront alors découvrir les rencontres amoureuses de trois nouveaux éleveurs, Samuel, Raoul et Patrice. A cette occasion, nos confrères de Télé-Loisirs se sont penchés sur les coulisses des speed-dating, une étape souvent stressante pour les candidat(e)s mais aussi pour leurs prétendant(e)s...

Le lieu où tout se passe... On apprend tout d'abord que le lieu des rendez-vous a lieu au même endroit depuis maintenant deux saisons. Il s'agit du restaurant parisien Comestibles, situé en plein coeur de Montmartre, à Paris. Etant donné que les quatorze agriculteurs ne peuvent pas tous passer en même temps, le bistrot accepte de privatiser deux week-ends, au mois de mars, pour se transformer en havre d'amour. Aucune rencontre ne se fait avant l'arrivée des caméras et l'installation des fils, écrans, lumières et autres outils de tournage.

Les agriculteurs ont des oreillettes... Du côté des interviews confidences des candidats, c'est la productrice Hélène Dewerdt qui s'occupe de leur poser des questions à l'aide d'une oreillette : "On leur demande leur état d'esprit afin d'avoir leur ressenti au moment du montage", explique-t-elle.

La durée des rendez-vous est plus longue qu'à l'écran... Si Télé-Loisirs révèle que les agriculteurs ont à peine le temps d'aller aux toilettes entre chaque tête-à-tête, on apprend également que le temps de discussion est en réalité de quinze minutes en moyenne. Un chrono qui varie "si on voit que le candidat a eu du mal à entrer en relation avec son vis-à-vis", témoigne la productrice. "C'est le cadreur, en face d'eux, qui leur fait signe quand c'est terminé."

L'agriculteur choisi l'ordre des rencontres... Avant de rencontrer leurs prétendant(e)s, les agriculteurs ont déjà une petite idée des personnalités qu'ils vont rencontrer, parfois ils ont même déjà un coup de coeur. Ainsi, la production leur laisse la liberté de choisir qui se présentera à eux les premiers. Toutefois, cet ordre peut changer lors du montage. Par ailleurs, au moment de la décision, l'un des caps les plus angoissants de l'émission, les candidats n'ont que dix petites minutes pour décider qui les accompagnera à la ferme. En cas de doute, ils peuvent se faire conseiller par Anne Thomas, la directrice de casting.

