Karl Lagerfeld : Barbu avec Anne Hidalgo, il illumine les Champs-Élysées

Après les fashion weeks du mois de septembre et Halloween, la planète Mode se mobilise pour les fêtes de fin d'année ! Karl Lagerfeld a donné le coup d'envoi de la saison sur les Champs-Élysées. Le grand couturier a illuminé la plus belle avenue du monde, au côté de la maire de Paris, Anne Hidalgo...

Les Champs-Élysées voient rouge ! Jeudi 22 novembre, la célèbre avenue du 8e arrondissement a inauguré ses lumières pour les fêtes. Karl Lagerfeld a allumé l'interrupteur permettant aux Champs-Élysées de dévoiler son nouveau look. Le grand couturier de 85 ans et directeur artistique des maisons Chanel et Fendi était accompagné des maires de Paris et du 8e arrondissement de la capitale, Anne Hidalgo et Jeanne d'Hauteserre, ainsi que du président du Comité Champs-Élysées, Jean-Noël Reinhardt.

Anne Hidalgo a partagé sur les réseaux sociaux des images de l'événement.