Karl Lagerfeld : Nouvelle aventure pour son homme de confiance

I am thrilled to announce you that my capsule collection for Karl lagerfeld will be out on August 18. I am very proud of this project that I have been working hard on . I would like to thank everyone involved in this new adventure. Hope you will like it ! J'ai le plaisir de vous annoncer l'officialisation de ma collection capsule pour la marque Karl lagerfeld . Les pices seront disponibles en aot 2018 . Je suis trs fire de ce projet. Je tiens remercier toutes les personnes impliques dans cette nouvelle aventure #teamkarl @karllagerfeld . J'espre que les pices vont plairont !

A post shared by Sebastien Jondeau (@bentoub) on Jan 4, 2018 at 8:07am PST