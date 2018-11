Kate Hudson et ses kilos en trop : Elle affiche les formes qu'elle veut perdre...

"Soyons honnêtes, les enfants sont la priorité numéro 1 et il est diiiiifficile de prendre du temps pour soi. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai passé ma vie à essayer toutes sortes de nouvelles choses centrées sur la santé et le bien-être", poursuit celle qui a cofondé une ligne de vêtements de sport, Fabletics. Motivée, elle se dit en "mission pour retrouver dès maintenant [son] poids de combat et [sa] puissance de corps/esprit". Sa deadline, le tournage au printemps d'un film. D'ici là, elle aura perdu les 11,3 kilos dont elle veut se délester, grâce au sport et à une nourriture saine. "Je veux faire tout cela en continuant à allaiter, élever mes enfants, travailler tous les jours, prendre du temps pour mon homme, avoir des moments entre filles et rester saine d'esprit", promet l'actrice qui a déjà donné rendez-vous à ses fans sur un autre compte Instagram, Pretty Happy (du nom de son best-seller sorti en 2016), où elle les informera quotidiennement de ses aventures healthy.