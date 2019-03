Kate Middleton aurait-elle porté sa blouse Gucci à l'envers ?

Accident vestimentaire ou parti pris mode ? Le 12 mars 2019, Kate Middleton a tenu un engagement royal en visitant le centre pour enfants Henry Fawcett, à Londres. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex avait misé sur un look féminin et élégant en blouse violette Gucci, pantalon large Jig Saw, bottines et sac à main de la marque Aspinal of London. Mais la Britannique de 37 ans semble avoir porté son chemisier à l'envers...

Comme à chacune de ses apparitions, tout nouveau look porté par l'épouse du prince William est scruté dans les moindres détails. Cette nouvelle tenue de créateur n'a pas fait exception. Sauf que le site de la marque Gucci précise que les boutons de cette blouse se portent en principe dans le dos et non devant, comme l'a fait Kate Middleton. Une indication que l'on retrouve sur d'autres sites vendant ce même modèle en soie au prix de 890 euros. Le noeud peut quant à lui aussi bien se nouer devant que derrière. Difficile donc d'affirmer s'il s'agit ou non d'un acte intentionnel, mais devant ou derrière, le résultat reste séduisant !