Kate Middleton : Baby bump bien planqué pour une deuxième sortie surprise !

La confirmation officielle par le palais de Kensington, mardi 17 octobre 2017, de la naissance à venir en avril 2018 du troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge signifiait bien que le premier trimestre cauchemardesque de la grossesse est passé : exit les symptômes d'hyperémèse gravidique qu'elle ne connaît que trop bien, Kate est désormais d'attaque et ne se prive pas de participer à la vie publique !

Huit jours après son retour discret aux engagements royaux, dans le cadre d'une réception à Buckingham pour la Journée mondiale de la santé mentale, la duchesse Catherine a effectué mercredi 18 octobre sa deuxième sortie de la semaine : après sa participation surprise lundi à un événement en gare de Paddington à Londres, où elle a dansé avec l'ours du même nom sous le regard des princes William et Harry, elle s'est à nouveau jointe à eux pour soutenir Coach Core, initiative lancée en 2012 par leur fondation royale, au stade du club de football de West Ham, dans la banlieue est de la capitale.

Comme l'avant-veille, la venue de la maman du prince George et de la princesse Charlotte de Cambridge n'avait pas été programmée ni annoncée : "Elle va mieux et a envie d'en faire autant que possible, mais elle décide au jour le jour ce qu'elle est capable de faire", a commenté un membre du personnel royal cité par le site du magazine Hello. Superbe dans un blazer bleu acier de la marque Philosophy di Lorenzo Serafini (le même modèle qu'elle portait en bordeaux au mois de février) qui dissimulait totalement les rondeurs qu'on commençait à entrevoir deux jours plus tôt dans sa robe Orla Kiely, elle assistait en l'occurrence à la remise des diplômes de plus de 150 apprentis coachs de sport ayant été formés par Coach Core, un programme destiné à former des jeunes gens de 16 à 24 ans et à leur permettre de trouver du travail dans le monde du sport (ce qui sera le cas pour 98% d'entre eux !).

Après une démonstration de certaines des compétences que ces coachs en devenir ont pu acquérir grâce à l'initiative, Kate, William et Harry ont pris part à une réception qui leur a donné l'occasion de discuter avec les intéressés... ainsi qu'avec Judy Murray laquelle était également de la partie : la mère du tennisman Andy Murray est en effet intervenue dans le cadre de Coach Core pour dispenser quelques conseils en matière d'entraînement. Fans de foot, William et Harry ont pu quant à eux se réjouir de rencontrer Mark Noble et Javier Hernandez, deux joueurs-clés de l'équipe de West Ham, ainsi que l'entraîneur Slanvan Bilic.