Kate Middleton en deuil : elle a perdu le plus âgé de ses proches

Triste nouvelle pour Kate Middleton. La duchesse de Cambridge vient en effet de perdre sa grande tante maternelle. Comme le rapporte The Sun ce samedi 13 avril 2019, Alice Tomlinson, née Goldsmith, est décédée chez elle sur l'Île de Wight, au Royaume-Uni, le 5 avril dernier. Elle avait de 107 ans et elle était la soeur aînée du grand-père de Kate, Ronald Goldsmith.

Malgré une longue vie, Alice Tomlinson n'a jamais rencontré sa célèbre petite-nièce à cause d'une brouille familiale survenue il y a longtemps, dans les années 1970. Comme l'explique le Mirror, la mère de la duchesse, Carole Middleton, n'avait que peu de contact avec la famille de son père depuis son mariage avec Michael Middleton en 1980. Aucun membre de cette partie de la famille n'avait d'ailleurs été invité au mariage royal de Kate avec le prince William en 2011.

La centenaire et jardinière passionnée laisse derrière elle deux filles, Patricia Charman et Linda Burman, les cousines de Kate et Pippa Middleton, ainsi que quatre petits-enfants. Même si elle ne les a jamais rencontrés, elle était l'arrière arrière tante du prince George (5 ans), de Charlotte (3 ans) et Louis (11 mois), les enfants du prince William.