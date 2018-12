Kate Middleton en froid avec Meghan Markle : Elle peut compter sur sa mère

Après avoir confié au Telegraph ses habitudes pour Noël avec ses petits-enfants : George (5 ans), Charlotte (3 ans), Louis (7 mois) et Arthur, le premier enfant de Pippa Middleton né en octobre dernier, Carole Middleton a accepté un second entretien pour le magazine Good Housekeeping. Séance photo à l'appui, la Britannique de 63 ans y donne ses bons conseils pour préparer les fêtes de fin d'année, étant une experte en la matière avec son entreprise spécialisée dans les décorations de fêtes. Une entreprise familiale qui fête justement ses 30 ans cette année.

Si elle ne fait aucune révélation choc sur la famille royale, la belle-mère du prince William opère néanmoins un revirement d'attitude surprenant. Comme le souligne le Daily Mail, il semble difficile de croire qu'elle ait accepté ces interviews sans en parler au préalable à son beau-fils. Sa fille lui aurait même envoyé un message juste avant la séance photo pour lui souhaiter bonne chance. Selon le tabloïd, il aurait été décidé d'accorder ces entretiens à une période où la famille royale n'a aucun engagement particulier, histoire de ne pas disperser l'attention des médias.

Un soutien déguisé ?

Si elles n'éclipsent aucun événement royal officiel, ces interventions médiatiques surviennent alors que des rumeurs affirment que Kate Middleton est en froid avec Meghan Markle, au point de porter atteinte à la complicité de leurs maris respectifs. Il y aurait des tensions entre les duchesses, notamment à cause des exigences parfois excessives de l'épouse du prince Harry, quand celle du prince William n'a jamais fait de vague. Le déménagement du duc et de la duchesse de Sussex de Kensington palace, où ils résidaient avec Kate et William depuis leur mariage au printemps dernier, ne fait que donner raison aux rumeurs.

Face à la popularité de la duchesse de Sussex, l'image de Kate Middleton pourrait souffrir de ces rumeurs de tensions. En intervenant avec retenue dans les médias – à l'opposé des nombreux dérapages de la famille de Meghan Markle dans les tabloïds –, Carole Middleton apporterait-elle indirectement son soutien à sa fille ? Ses premières interviews ont en tout cas ont le mérite de mettre en avant un portrait de famille idéale, bien comme il faut.