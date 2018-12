George, Charlotte et Louis de Cambridge : Leur mamie les gâte pour Noël

La mère de Kate, Pippa et James Middleton révèle en effet mettre le plus de sapins de Noël possible chez elle, dans la maison familiale que son mari Michael et elle possèdent à Bucklebury, dans l'Ouest de Londres. La Britannique de 63 ans explique également mettre un arbre dans chacune des chambres de ses petits-enfants, "pour qu'ils puissent les décorer eux-mêmes". Pour cette édition 2018, il faudra compter deux sapins de plus puisqu'il s'agira du premier Noël de Louis de Cambridge, le troisième enfant de Kate Middleton et du prince William né au printemps dernier, mais également d'Arthur, le premier enfant de Pippa Middleton et James Matthews, né en octobre.