Kate Middleton enceinte : En forme et décontractée pour évoquer le prince George

Les débuts de grossesse délicats de Kate Middleton ne sont déjà qu'un lointain souvenir. Atteinte d'hyperémèse gravidique (vomissements incoercibles pendant le premier trimestre de la grossesse) comme pour ses deux précédentes grossesse, la duchesse de Cambridge avait été contrainte d'annuler de multiples apparitions, notamment sa visite du Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à la fin du mois d'août. De retour sur la scène publique depuis le début du mois d'octobre, l'épouse du prince William ne cesse d'enchaîner les sorties officielles.

Mardi 31 octobre, la future maman de 35 ans a rendu visite à la Lawn Tennis Association qui se trouve au Centre national de tennis, au sud-ouest de Londres. Prenant la succession de la reine Elizabeth II qui a exercé le rôle patronne de la LTA durant soixante-quatre ans, Kate Middleton est allée à la rencontre d'enfants participant à un tournoi. Elle-même joueuse de tennis, la duchesse de Cambrigde a sorti une tenue de rigueur et confortable, un ensemble sportwear et une paire de baskets.

Extrêmement souriante, heureuse de partager cet instant sportif avec de jeunes Britanniques, Kate Middleton s'est également laissée aller à quelques confidences sur le prince George, son adorable aîné de 4 ans. Elle a ainsi révélé que son fils George est toujours passionné de petites balles jaunes, un peu moins de la raquette, et qu'elle recueille des conseils auprès de Judy Murray, la maman du champion britannique Andy Murray. "Elle lui a suggéré de laisser la raquette de côté et de faire des exercices plus basiques, et elle a tout à fait raison", a ainsi commenté Sam Richardson, un des entraîneurs de Lawn Tennis Association qui a rencontré Kate Middleton.

Après avoir officialisé tôt la grossesse de la duchesse de Cambridge, en raison de ses soucis de santé, au début du mois de septembre, Kensington Palace a confirmé que l'arrivée du troisième enfant de Kate Middeton et du prince William est prévue pour avril 2018.