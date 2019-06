Kate Middleton joue les photographes en jolie robe estivale

On l'avait quittée le 18 juin dernier, radieuse au Royal Ascot au côté du prince William, on la retrouve toujours aussi souriante ce mardi. Ravissante dans sa robe fleurie Ridley London, accessoirisée d'une paire d'espadrilles Castaner et de boucles d'oreilles Catherine Zoraida, la Britannique de 37 ans a non seulement témoigné de sa passion pour la photographie, mais aussi de son engagement pour le bien-être des enfants. Pour cette première visite en tant que marraine, elle a en effet pris part à un atelier photo avec l'association Action for Children dont elle assure également le patronage. Le but de cette journée était d'apprendre aux enfants à prendre confiance en eux et à s'exprimer grâce à un appareil photo.

À plusieurs reprises, Kate Middleton a pu dévoiler ses talents de photographe. Son sujet préféré ? Ses trois enfants, George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), dont elle a réalisé plusieurs tendres portraits dans le cadre champêtre de leur demeure familiale d'Anmer Hall, dans le Norfolk. Récemment, elle a également mis à profit son intérêt pour le jardinage en imaginant une création végétale baptisée "Back to Nature" pour le Chelsea Flower Show 2019 de Londres.