Kate Middleton : Look de baroudeuse à la ferme avec William

Mardi 11 juin 2019, Kate Middleton et le prince William se sont rendus dans le comté de Cumbria. Après une première visite aux 4 000 habitants de la petite ville de Keswick, ils ont continué leur déplacement jusqu'à la ferme Deepdale Hall à Patterdale. Une escapade organisée afin de rendre hommage au travail des agriculteurs, bénévoles et autres héros locaux de la population rurale du comté.

C'est une Kate Middleton tout sourire que l'on a pu voir, vêtue d'un jean noir, de bottines See By Chloé et d'une veste kaki Troy London lui offrant un look de baroudeuse loin du faste des tenues quelle choisit pour honorer ses engagements royaux à Buckingham ou ailleurs mais qui lui allait très bien. La duchesse de 37 ans, qui semble avoir gardé sa bonne humeur malgré les récentes rumeurs d'infidélité ayant touché son mari le prince William, a donc passé un peu de temps à la ferme.

Kate Middleton et son époux ont ainsi découvert un élevage traditionnel de moutons rough fell, race rustique emblématique de la région, où ils se sont initiés à la tonte de la laine et ont échangé sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs. Hilare mais pas forcément hyper à l'aise, la maman de George (qui aura 6 ans en juillet), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a fait de son mieux !

Trois jours plus tôt, le couple avait participé, avec ses trois enfants, à un événement plus glamour : la parade Trooping the Colour en l'honneur du 93e anniversaire de la reine Elizabeth II, lui à cheval en uniforme de colonel des Irish Guards et elle en robe-manteau jaune Alexander McQueen. Deux salles, deux ambiances.

Thomas Montet