Kate et William : Leur virée en famille avec George, Charlotte et les cousins

La famille royale était de sortie le 12 avril dernier. Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ont en effet retrouvé leurs cousins Zara et Mike Tindall au concours hippique international du Burnham Market, dans la région du Norfolk. L'occasion de voir que George (5 ans), Charlotte (3 ans) et leur cousine Mia (5 ans) ont bien grandi ! Seuls les cadets de la tribu manquaient à l'appel : le petit prince Louis (1 an) et sa cousine Lena Tindall (10 mois). Peut-être sont-ils restés à Anmer Hall, la demeure des Cambridge située non loin de là ?

Les deux familles se sont montrées particulièrement complices : tandis que Kate Middleton a été aperçue avec sa fille Charlotte sur les épaules, son frère George semble avoir apprécié sa balade sur les larges épaules de Mike Tindall, ancien rugbyman professionnel. De son côté, le prince William était la monture improvisée de la petite Mia, bien accrochée à ses oreilles. "Ils ressemblaient à tout autre famille, profitant de la journée en passant un bon moment, a commenté un témoin au Daily Mail. Les enfants n'ont pas fait de crises de colère et ils semblaient tous très terre-à-terre. Quelques personnes les ont remarqués, mais généralement, tout le monde continue comme si de rien n'était."

Cette nouvelle apparition était l'occasion pour les Cambridge de dévoiler leur look décontracté du week-end, essentiellement composé de vêtements de marques accessibles : Kate Middleton portait un chemisier Topshop à 40 euros, une veste Barbour à 180 euros, des bottes Berghaus et une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. Le prince George (5 ans) était quant à lui vêtu d'une polaire Columbia à 29 euros et d'une paire de baskets Nike à 35 euros. Seule la petite Charlotte (3 ans) avait un look plus sophistiqué en robe à carreaux Irulea (104 euros), une marque espagnole.

Tous étaient réunis pour soutenir Zara Tindall, la fille de la princesse Anne et championne olympique médaillée, lors de cette compétition équestre. Après avoir chuté l'an dernier, la cavalière de 37 ans est cette année sortie troisième et cinquième du concours, encouragée par sa famille.