Kate Middleton, maman stylée puissance 3 : son secret porte un nom...

Bleu, jaune, rouge : icône de style jusque sur les marches de la maternité, Kate Middleton a une fois encore mis tout le monde d'accord en apparaissant en public, bébé dans les bras, six heures seulement après son accouchement, lundi 23 avril 2018 à Londres. Troisième enfant, troisième rituel du passage devant les médias avant le retour au bercail et troisième coup d'éclat coloré – une réussite qu'elle peut partager avec une personne en particulier.

Si le visage détendu, exempt de traces de fatigue malgré un maquillage naturel, et la coiffure impeccable de la duchesse Catherine de Cambridge ont forcé l'admiration du plus grand nombre, son look – une robe rouge en dentelle et à col Peter Pan – n'a pas manqué d'être scruté en ce moment si particulier. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, comme le veut l'adage, l'épouse du prince William, lequel était présent à ses côtés pour cette première apparition publique de leur fils, a de nouveau fait confiance à la créatrice de mode Jenny Packham, comme en 2013 et en 2015 ! À la suite de la naissance du prince George de Cambridge, le 22 juillet 2013, Kate avait quitté l'aile Lindo dans une robe à pois bleu ciel de la couturière britannique de 53 ans, puis, après celle de la princesse Charlotte le 2 mai 2015, dans une robe jaune très estivale de la même créatrice. Sept ans après leur première "collaboration" (en 2011 à l'occasion du gala d'ARK), la duchesse réaffirme en beauté que Jenny Packham reste sa référence ultime lors des grandes occasions. Dernièrement, c'est elle qui l'habillait, en pleine grossesse, pour la soirée des BAFTA Awards.

De toute évidence, le choix de la tenue avait été soigneusement anticipé et la robe déposée avant même la naissance du bébé : Natasha Archer, qui travaille pour la famille royale depuis plus de dix ans et remplit la mission de styliste personnelle de Kate après avoir été recrutée pour être son assistante, a été vue quittant l'hôpital St Mary peu après 10h (heure locale) lundi matin, soit à peine une heure avant que l'intéressée, admise en travail peu avant 6h, mette au monde son petit garçon de 3,81 kilos. Épouse depuis avril 2017 du photographe royal officiel Chris Jackson (Getty Images), auquel on doit notamment le portrait des Cambridge pour les fêtes de fin d'année 2017, Natasha est celle qui dans l'ombre, aide la duchesse Catherine, laquelle s'en remet à son oeil expert, à sélectionner ses tenues pour les engagements officiels et autres tournées diplomatiques. Erdem, Alexander McQueen et Jenny Packham n'ont aucun secret pour elle, qui serait dans une proportion non négligeable responsable de l'évolution du style de Kate. Et de cet arc-en-ciel de Jenny Packham à la sortie de la maternité.