Kate Middleton : Sa rapide virée au pub avec sa fille Charlotte, 3 ans

Une envie pressante au beau milieu des embouteillages ? Il y a parfois des urgences qui poussent à improviser, même lorsqu'on est un membre de la famille royale ! La princesse Charlotte et sa célèbre maman en ont fait les frais le 29 novembre 2018 dernier, offrant ainsi à quelques témoins surpris une drôle d'anecdote à raconter.

Selon le Daily Mail, Kate Middleton et sa petite fille de 3 ans ont fait une apparition surprise dans un pub du Sud de Londres, contraintes de s'arrêter en cours de route pour une rapide pause pipi sous haute protection. Une scène qui a amusé les habitués du Phoenix : "J'étais assise sur ma chaise habituelle et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Kate Middleton, enfin la duchesse de Cambridge, et sa fille la princesse Charlotte, a raconté une certaine Maggie McKinney. La petite est entrée en trottinant avec sa mère, est allée aux toilettes avant de repartir. Elles ne sont pas restées plus de dix minutes. Elles semblaient très gentilles, totalement normales."

La soeur de George (5 ans) et Louis (7 mois) se rend tous les matins à la Willcocks Nursery, dans le quartier de Kensington. C'est donc vêtue de son uniforme qu'elle a fait sa virée inopinée dans le pub alors qu'elle rentrait de la crèche. En dehors des portraits de famille officiels publiés pour les 70 ans du prince Charles, la princesse Charlotte n'a fait aucune apparition publique depuis qu'elle a joué les demoiselles d'honneur au mariage de la princesse Eugenie le 12 octobre dernier.