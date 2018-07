Katharine McPhee, 34 ans : Fiancée à David Foster, 68 ans !

C'est le site TMZ qui dévoile que Katharine McPhee et David Foster se sont fiancés. Le compositeur canadien de 68 ans a fait sa demande et offert une bague à l'actrice américaine de 34 ans lors d'un séjour romantique en Europe. Les amoureux passent actuellement du bon temps en Italie.

Pendant des mois ils se sont cachés et ont toujours refusé de commenter le statut de leur relation mais, cette fois, les révélations de TMZ vont-ils les pousser à sortir du silence ? Le toujours très bien renseigné site américain affirme que l'actrice et chanteuse révélée par American Idol puis les séries Smash et Scorpion, a été vue portant une belle bague lors d'une sortie dans les rues de Capri, le dimanche 1er juillet 2018. La jolie brune aurait également montré sa bague à ses proches par FaceTime... Peu après ces révélations, Leslie Sloan, la représentante de la jeune star a confirmé à People !

Par le passé, Katharine McPhee est sortie avec le comédien Elyes Gabel, avec le réalisateur Michael Morris et a été mariée à Nick Cokas. Quant au compositeur et producteur David Foster, il a été l'époux de Yolanda Hadid, mère de Gigi et Bella.

Thomas Montet