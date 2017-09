Katie Holmes en couple avec Jamie Foxx : Tom Cruise ? Elle s'en moque !

Ce n'était donc pas un moment volé par surprise. Les photos de Katie Holmes et Jamie Foxx, main dans la main sur une plage, n'étaient pas juste un moment de relâchement pour la maman de Suri Cruise, elle qui avait verrouillé le secteur sentimental comme exigé par Tom Cruise lors de leur divorce il y a cinq ans. L'actrice devait en effet se taire sur ses relations amoureuses et ne pas s'afficher avec un autre homme durant un laps de temps (5 ans donc). En contrepartie, elle recevait une pension alimentaire de 4 millions d'euros. Un accord tacite qui a visiblement pris fin. Car ces photos qui ont fait le tour du monde, Katie ne les renie pas, loin de là. Elles sont en accord avec ce qu'elle a désormais envie de montrer d'elle-même !

De retour à New York où vient de débuter la Fashion Week et où elle est évidemment présente, Katie Holmes ne se cache pas. Sourire large, la brunette apparaît très épanouie. Selon une source rapporté par le site ET, l'ex-star de Dawson ne parle plus d'elle et Jamie Foxx séparément, mais par le pronom "on".

"Ils s'envoient des messages vocaux plutôt que des textos", précise la source selon laquelle Katie Holmes ne jure que par l'acteur de Django Unchained. "Elle a parlé de lui toute la journée et s'épanchait sur comment elle s'éclatait avec lui", rapporte cette source. Celle qui faisait jadis profil bas et ne s'affichait qu'avec sa fille, notamment sur Instagram, se moque aujourd'hui de ce que Tom Cruise peut penser de ce soudain revirement d'attitude. "Elle faisait ce qu'elle devait faire et partait. Elle était casanière", rapporte ce proche sur l'attitude de la comédienne après son divorce. "C'est génial de la voir s'amuser à présent, et je parie que Jamie a joué un grand rôle dans cela", rajoute cette personne.

"Elle a restreint son cercle, mais cela fait des années, depuis le divorce, et Katie mérite d'être heureuse. Elle a baissé sa garde et elle est plus ouverte", assure l'insider. Katie Holmes vit donc sa propre vie sans se soucier de son ex-mari, ce qu'un autre proche martèle également au tabloïd Hollywood Life. "Elle est secrètement amoureuse de Jamie depuis un certain temps, croit savoir ce proche. Mais il lui aura fallu cinq ans pour ne plus avoir peur de contrarier Tom Cruise."