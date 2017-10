Katie Lowes maman : La star de Scandal a donné naissance à un "baby Gladiator"

Dans quelques mois, Katie Lowes tirera sa révérence dans Scandal : la série de Shonda Rhimes s'arrête définitivement à la fin de la septième et ultime saison. L'actrice américaine de 36 ans ne chômera pas pour autant puisque celle qui incarne le rôle de Perkins (aka Lindsay Dwier) vient de révéler une grande nouvelle sur Instagram : elle est maman pour la première fois.

Katie Lowes et son compagnon Adam Shapiro ont accueilli un petit garçon nommé Albee Shapiro, dont les pieds sont dévoilés. "Le premier Scandal de bébé, jeudi", commente l'heureuse maman, en référence au lancement de la septième saison qui s'est déroulée ce jeudi 5 octobre sur ABC aux États-Unis. "@shappyshaps [Adam Shapiro, ndlr] et moi sommes heureux d'accueillir Albee Shapiro dans notre famille ! Nous sommes très heureux et en forme", poursuit l'actrice qui conclut avec un "#BabyGladiator", référence directe à Scandal. Les membres de l'équipe d'Olivia Pope (interprétée par Kerry Washington) sont surnommés ainsi. Katie Lowes propose d'autres clins d'oeil à la série, un verre de vin, dont Olivia Pope se délecte dans chacun des épisodes, et une perceuse que son personnage, Quinn, utilise pour obtenir des aveux sous la pression.