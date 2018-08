Katie Piper : Son agresseur à l'acide bientôt libéré

Le 31 mars dernier, Katie Piper a commémoré le 10e anniversaire de son agression à l'acide. Le souvenir du drame refait surface avec une nouvelle concernant l'auteur de l'attaque. Stefan Sylvestre, engagé par l'ex-compagnon de Katie, sera bientôt libéré.

La triste information a été révélée vendredi dernier. Stefan Sylvestre pourrait être libéré de prison dans les semaines à venir. La justice britannique a jugé qu'il ne constituait plus un danger pour la société. Stefan avait pourtant été condamné à perpétuité pour l'agression sur Katie Piper, une peine assortie une période de sureté de six ans.

"Je vis un moment difficile", a écrit Katie Piper sur Instagram à l'attention de ses plus de 720 000 followers. Elle y a publié l'image de la couverture du tabloïd britannique The Daily Mirror, consacrée à la possible libération de son agresseur, Stefan Sylvestre.

"J'essaie d'accepter la décision et c'est quelque chose que je dois gérer. Ces deux dernières semaines, [l'émission télé] Strictly Come Dancing m'a déjà très bien accueillie et positivement distraite de mon passé. Bien qu'il n'y ait pas de bon moment pour entendre une telle nouvelle, je suis heureuse d'avoir cette nouvelle expérience sur laquelle me concentrer."