Katy Perry (American Idol) : Sa réaction face à un candidat fan de Taylor Swift

Pour beaucoup, cette ultime déclaration est la preuve que la hache de guerre ne sera jamais enterrée entre les deux stars de la pop. Katy Perry et Taylor Swift s'étaient définitivement et fameusement brouillées en 2013 après un désaccord impliquant les chorégraphes de leurs tournées respectives.

En juin 2017, Katy Perry avait bien tenté un rapprochement. "Je suis prête à faire la paix. Je lui pardonne et je suis désolée pour tout ce que j'ai bien pu faire jusqu'à présent. J'attends la même chose de sa part. Je l'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je pense que c'est une parolière fantastique et qu'étant donné notre rôle de femmes fortes, si on pouvait mettre nos différences de côté pour s'unir, ça donnerait peut-être envie au reste du monde de faire pareil", avait-elle déclaré sur sa chaîne YouTube.

Un appel resté sans réponse.