Katy Perry : La nouvelle recrue du Klan Kardashian

Et si la famille Kardashian nous avait caché ça ? Sur Instagram, il y a quelques jours, Katy Perry est devenue "Katy Kardashian" le temps d'une séance photo. Cheveux longs blond platine, coiffée de corn­rows (également nommées boxer braids ou encore tresses africaines), l'interprète du tube Chained to the Rhythm s'est investie pour ressembler au plus près à ses soeurs spirituelles.

Ce n'est un secret pour personne, cette coiffure fait désormais office de signature chez les Kardashian, et ça, Katy Perry l'a très bien compris. Sur Instagram, la jeune femme a décidé de s'en amuser en postant un cliché d'elle coiffée et maquillée comme Kim Kardashian ou Kylie Jenner. Avec son eye-lighter on fleek, la jeune femme célibataire depuis peu a mis le paquet pour être une vraie Kardashian.

Et si certains pensent que la jeune femme a sûrement hésité avant de poster le cliché sur la Toile, eh bien c'est faux. Keen Katy n'a assurément pas manqué d'identifier le Klan au complet afin que celui-ci soit notifié de ce nouveau post. De Kourtney Kardashian, à son petit frère Rob en passant par Kendall ou encore Caitlyn ou Kris Jenner, Katy Perry n'a pas fait les choses à moitié. Faites désormais place à Katy Kardashian !